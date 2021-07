Infrastrutture ferroviarie, per la Liguria 1,3 mld di euro. Benveduti: "Opere essenziali per turismo e crescita economica" - IVG.it

Liguria. Un miliardo e 315 milioni euro in più per le infrastrutture ferroviarie liguri. È quanto approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) nell’aggiornamento del contratto di programma di RFI.

“Un grande risultato per la Liguria – commenta l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti – che servirà per larga parte a coprire gli extra-costi di opere, quali il Terzo Valico e il Nodo di Genova, essenziali per la crescita economica e sociale della nostra regione”.

Presenti nel documento anche il Parco del Campasso, la copertura dell’intervento di velocizzazione della Milano-Genova e l’ammodernamento del parco ferroviario di Vado Ligure.

“Come Regione Liguria, oltre a esprimere la nostra soddisfazione per questa nuova assegnazione, non abbiamo dimenticato di richiedere al ministero competente garanzie per l’inserimento, nel prossimo contratto di programma 2022-2026, di interventi estremamente rilevanti per l’area logistica del Nord Ovest, come il raddoppio della linea Finale-Andora, i quadruplicamenti Milano-Pavia e Tortona-Voghera e il completamento del raddoppio della Parma-La Spezia”.

“Dopo l’ottima notizia dell’anticipo del finanziamento della progettazione della Pontremolese al 2021, ottenuto anche grazie al lavoro dei nostri parlamentari da sempre impegnati su questi temi”.

“L’auspicio è che nella prossima programmazione figuri anche la copertura economica per la realizzazione di quest’opera strategica nazionale, che la Liguria attende da oramai troppi decenni e decisiva per l’economia del porto di Spezia” conclude.