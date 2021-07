Inferno A10, altro incidente: cisterna bloccata in galleria e tratto chiuso tra Varazze e Celle - IVG.it

Varazze. I livelli di incidentalità sulla A10 aumentano a dismisura in concomitanza con la serie di cantieri previsti dal piano di manutenzione della rete ligure. Dopo il caos provocato dall’incidente tra Genova Pra’ e Genova Pegli, con code oltre gli 11 km, altro sinistro all’interno di una galleria, questa volta in direzione Ventimiglia, avvenuto tra Varazze e Celle Ligure: coinvolto un mezzo pesante, per fortuna senza conseguenze per l’autista ma con gravi conseguenze per la viabilità in quanto il tratto autostradale è stato chiuso alla circolazione.

La cisterna che trasportava liquami, nella carambola provocata dall’incidente, si è messa di traverso sulla carreggiata e il carico si è staccato dalla motrice.

Sul luogo sono prontamente intervenuti i soccorsi sanitari, la polizia stradale, i soccorsi meccanici ed il personale della direzione di tronco di Genova di Autostrade per l’Italia; attualmente il traffico è bloccato e si registrano le prime code verso Savona.

Inoltre, agli automobilisti e utenti rimasti in “trappola” nel tratto verso la galleria, Autostrade ha disposto l’inversione di marcia sulla A10 con uscita obbligatoria al casello di Varazze.

Agli utenti provenienti da Genova e diretti verso Savona dopo l’uscita obbligatoria a Varazze si consiglia di percorrere l’Aurelia verso Celle Ligure e rientrare in autostrada verso Savona. Naturalmente però, come avviene in questi caso, previsto traffico in tilt sulla viabilità ordinaria indicata.

Per le lunghe percorrenze si consiglia invece di immettersi sulla A26 verso Alessandria, quindi in A21 verso Torino e successivamente di utilizzare l’A6 per raggiungere Savona.

Tempistiche lunghe, secondo quanto appreso, per una riapertura del tratto in quanto la rimozione del mezzo pesante, del suo carico e la messa in sicurezza complessiva della viabilità autostradale richiederanno parecchie ore: diversi mezzi dei vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni sulla A10 assieme al personale tecnico di Autostrade.