Inaugurati i pannelli sul tema "plastic free" nelle spiagge delle Albisole - IVG.it

Albisola Superiore/Albissola Marina. I bambini delle classi quarte dei due plessi di scuola primaria dell’istituto comprensivo delle Albisole, insieme alle loro insegnanti, nel corso di questi due anni pieni di difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria, non hanno mai smesso di lavorare con grande impegno sui progetti ambientali programmati. Anzi, li hanno portati a termine con grande tenacia e risultati eccezionali. In questi giorni sono stati inaugurati i pannelli informativi, voluti e realizzati dalle amministrazioni stesse, e installati presso le spiagge del territorio sul tema plastic free e buone norme di comportamento sul tema rifiuti.

I pannelli nascono da disegni e riflessioni prodotte dai bambini nell’ambito di un approfondito e articolato percorso, supportato a livello didattico e operativo dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua, sulla plastica “usa e getta”, ormai diventata una vera e propria specie invasiva, e sulla sua relazione con il mare. Il tema li ha portati a confrontarsi con la scoperta, salvaguardia e valorizzazione dell’ecosistema marino e proprio da queste suggestioni sono nate le due simpatiche mascotte protagoniste dei pannelli. Due saggi personaggi marini, un Rombo ed un Polpo, inviteranno quest’estate i bagnanti a riflettere sul problema dell’inquinamento marino e su quanto sia importate agire in modo responsabile per proteggerlo.

L’iniziativa nasce nell’ambito del percorso Eco-Schools, promosso dalla FEE (Foundation for Environmental Education), e costituisce l’occasione per realizzare esperienze di progettazione partecipata e cittadinanza attiva, in cui bambini e ragazzi possano essere attori importanti, ciascuno secondo la propria età.