In Liguria +15% del Pil se piemontesi e lombardi facessero smart working nella nostra regione - IVG.it

Liguria. Ci sarebbe un incremento del Pil pari al 15%, se tutti i piemontesi e i lombardi che trascorrono le vacanze in Liguria si stabilissero qui per lavorare in smart working. Una crescita che potrebbe arrivare fino al 19% se a trasferirsi in Liguria sarebbero tutti gli abitanti delle due regioni già abituati al lavoro a distanza.

È questa la stima elaborata da The European House – Ambrosetti e presentata dall’amministratore delegato Valerio De Molli al Forum Liguria 2030 organizzato oggi all’ex abbazia della Cervara di Santa Margherita Ligure.

Si tratta di uno dei cinque progetti portanti individuati da Ambrosetti per il rilancio della Liguria. Le altre strategie prevedono di rendere il sistema dei porti liguri un modello di riferimento mondiale negli ambiti green e digitalizzazione, potenziare il sistema sanitario con la collaborazione dei privati per arrivare a un modello di assistenza predittiva, personalizzata e capillare, rendere la Liguria regione leader nella cybersecurity puntando su aziende già presenti (Ansaldo, Cisco, Leonardo) e puntare decisamente sulla transizione green.

Lo studio, anticipato ieri, conferma l’importanza delle infrastrutture per l’economia regionale. I ritardi sui tempi di realizzazione costano alla Liguria una mancata crescita del Pil dello 0,5%, pari a circa 700 milioni, stimata al 2023. Il sistema necessita di 16,5 miliardi di investimenti, previsti già prima del Covid. La nostra regione ha patito le conseguenze della pandemia meno che l’Italia nel suo complesso, ma la disoccupazione giovanile è aumentata più che in ogni altro territorio, con una variazione del tasso pari a 7,4 punti percentuali.

“Oggi abbiamo di fronte due nemici temibili: la burocrazia e la timidezza, che ha fatto tanti danni nel passato e che ancora oggi non fa partire la Gronda, una cosa intollerabile dopo quello che abbiamo vissuto. Su questo il modello Genova non ha fatto così tanta scuola come avremmo voluto e lo dico anche vedendo i provvedimenti legislativi di queste ore che spero possano essere migliorati. Ma abbiamo anche un’opportunità, che potrebbe diventare una catastrofe se non sapremo usarla”, ha commentato il presidente ligure Giovanni Toti.

“La crescita di tanti punti di Pil significa che alcuni cresceranno mentre altri deperiranno – prosegue Toti – perché il Covid li ha colpiti in modo ineluttabile. Dobbiamo saper trasportare il nostro sistema di garanzie, non di occupazione ma di occupabilità della persona, il nostro sistema di formazione professionale, tutto il nostro sistema economico verso il mondo del futuro. Dobbiamo saper trasformare il nostro modello economico e perché questo non sia accompagnato da una crisi sociale che non possiamo permetterci dopo il Covid, dobbiamo saper trasformare anche il nostro sistema di formazione professionale in modo che ogni cittadino viva questa trasformazione come un’opportunità e non come una minaccia. La storia ci insegna che dopo le grandi catastrofi c’è sempre un momento straordinario per l’umanità. Da qui dobbiamo ripartire un po’ più forti perché il Covid ha anche contribuito a temprare tutta la classe dirigente di questo paese. Credo che qui oggi ripartiamo bene perché lo facciamo dai numeri, che ci parlano di straordinarie opportunità che vogliamo cogliere senza perdere neppure un minuto”.

Al forum partecipano Matteo Bassetti (Direttore dell’Unità Operativa Clinica Malattie Infettive, Ospedale San Martino di Genova); Giuseppe Bono (Amministratore Delegato, Fincantieri); Roberto Cingolani (Ministro della Transizione Ecologica); Valerio De Molli (Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti); Fabrizio Di Amato (Presidente, Maire Tecnimont); David Foo (Assistant CEO, Maritime and Port Authority, Singapore); Mariastella Gelmini (Ministro per gli Affari regionali); Enrico Giovannini (Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili); Antonio Gozzi (Presidente e Amministratore Delegato, Duferco Italia Holding); Francesco Guido (Amministratore Delegato, Banca Carige); Beniamino Maltese (Executive Vice President, Gruppo Costa); Gianmatteo Manghi (Amministratore Delegato, CISCO Italia); Jens Meier (CEO, Hamburg Port Authority); Giovanni Murano (Presidente, ESSO Italiana); Mario Nava (Direttore Generale, Structural Reform Support, Commissione Europea); Ugo Salerno (Presidente e Amministratore Delegato, RINA); Paolo Emilio Signorini (Presidente, Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Occidentale); Jordi Torrent (Head of Strategy, Port of Barcelona); Giovanni Toti (Presidente, Regione Liguria); Carlos Vogeler (former Executive Director, World Tourism Organisation); Margaret Whoriskey (Head of Tech and Digital Healthcare Innovation, Scottish Government).