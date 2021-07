In consiglio regionale il voto sui referendum sulla giustizia - IVG.it

Regione. Arriverà nel consiglio regionale della Liguria martedì prossimo, per il voto, la richiesta dei referendum sulla giustizia promossi da Lega e Radicali, dopo l’approvazione in commissione delle proposte di delibera con il solo voto favorevole della maggioranza (l’intero centrodestra). Lo annuncia Lilli Lauro, consigliere di Cambiamo! e presidente della commissione affari generali.

“Credo sarà un momento importante – spiega Lilli Lauro – come lo è sempre quando si decide di dare la parola ai cittadini, per di più su un tema così importante e delicato per la vita di tutti noi come la giustizia. In tutta sincerità faccio fatica a comprendere la posizione dell’opposizione che addirittura non ha partecipato alla votazione in Commissione. Posso capire non essere d’accordo sui quesiti, ci mancherebbe, ma non capisco come mai abbiano paura di interpellare la cittadinanza in merito”.

“Noi, al contrario, non abbiamo alcun timore di dare la parola agli italiani. La Liguria si candida quindi a diventare la sesta Regione italiana a sostegno dei quesiti referendari sulla scia di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Sicilia”.