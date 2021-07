Il Superbonus per risanare il patrimonio comunale, la soddisfazione di "Aria Nuova" e "Solo per Albenga" - IVG.it

Albenga. Saverio Gaglioti, portavoce delle liste “Aria nuova per Albenga” e “Solo per Albenga”, esprime soddisfazione per la proposta del consigliere comunale Riccardo Munucci di utilizzare il Superbonus 110 per cento per recupero del patrimonio comunale attraverso una società pubblica.

“Era nel nostro programma elettorale – afferma – Ci abbiamo creduto da sempre. Alcuni hanno voluto strumentalizzare facendo intendere un progetto diverso da quello che noi abbiamo sempre avuto in testa, ovvero aiutare Albenga cercando di intervenire in tutte quelle criticità che ogni giorno notiamo attraverso la costituzione della società pubblica che è in fase di arrivo. Avevamo già pensato di utilizzare diversi contributi per il recupero e il risanamento degli edifici comunali ammalorati lasciati in disuso e sui quali il Comune con il proprio bilancio non può intervenire”.

“Siamo molto felici che piano piano tutta la città abbia compreso il progetto e le sue finalità. Non è mai tardi per portare il proprio contributo, sempre solo nell’interesse della città. Un grazie sempre al sindaco e a tutta l’amministrazione che stanno cercando di portare avanti questo progetto importante. Un ringraziamento al consigliere e Minucci che sta finalmente adoperandosi per portare un contributo importante”.