Il Savona va all'attacco, preso anche Manuele Macagno: "Felice di far parte di un progetto ambizioso" - IVG.it

Il Savona prosegue la campagna rafforzamento inserendo nel proprio reparto avanzato un altro giocatore di categoria superiore. Dopo l’arrivo dal Pietra Ligure della punta Lorenzo Anselmo, nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità dell’ingaggio dell’esterno offensivo Manuele Macagno.

Classe 1996, Macagno ha militato all’inizio della scorsa stagione nella Vadese, ma poteva vantare un passato in Serie D e in Eccellenza. Campionato di Eccellenza che ha poi ritrovato nella parte finale della stagione vestendo la maglia della Cairese. Con i gialloblù valbormidesi, Macagno ha raggiunto la finalissima del minicampionato di Eccellenza, persa poi con il Ligorna, risultando decisivo con accelerazioni e giocate in numerose occasioni.

“Si tratta di una scelta che ho valutato nel minimo dettaglio”, commenta Macagno, che poi prosegue: “Non nascondo che ho dovuto scegliere tra altre squadre anche di categorie superiori ma penso che questa sia per me la scelta migliore in questo momento. Savona è una piazza che merita altri palcoscenici e faremo di tutto per riportare questa società dove merita. Ho deciso di sposare un progetto ambizioso e sono felice di farne parte”.

Prime prese di contatto con mister Cattardico da “suo giocatore” perché, come afferma Macagno, “ci sono stati vari contatti negli ultimi tre anni”. “Ho tanta stima del mister, sia come persona sia come allenatore”, conclude.