Il Pietra Ligure, comunica, in vista del raduno, la composizione dello staff tecnico - IVG.it

Pietra Ligure. L’A.S.D. Pietra Ligure 1956, in vista della stagione calcistica 2021-2022, comunica che il raduno della prima squadra per l‘inizio degli allenamenti è fissato per lunedì 2 agosto allo stadio “Devincenzi”.

Contestualmente, la società comunica la composizione dello staff al seguito della compagine che militerà nel prossimo campionato di Eccellenza:

Allenatore: Mario Pisano

Vice allenatore: Simone Borraccino

Preparatore atletico: Andrea Bianchetti

Preparatore portieri: Luca Tabò

Assistente tecnico: Roberto Uroni

Match analyst: Marco Centino

Fisioterapista: Davide Deiana

Club Manager: Fabio Zambarino

Team Manager: Giuseppe Centino