Il nido d'infanzia di Borghetto festeggia la nazionale di calcio italiana - IVG.it

Borghetto Santo Spirito. In linea con la progettazione dell’anno in corso: “Scopro il Mondo, nel Mio mondo” e facendo riferimento ad alcune attività proposte durante l’anno sulla conoscenza dei differenti ritmi musicali, l’equipe delle educatrici del nido d’infanzia comunale di Borghetto S. Spirito “F.lli Rosselli Seconda stella a destra” guidata dalla Cooperativa Nuova Assistenza di Novara, ha proposto, seguendo l’entusiasmante coinvolgimento dei bambini e delle loro famiglie per la conquista della finalissima da parte della nazionale italiana di calcio nel torneo Euro 2020, un’esperienza laboratoriale con il colore.

“Già a partire dalle qualificazioni, i bambini e le famiglie si sono mostrati particolarmente attenti e coinvolti nel percorso della nazionale di calcio, a tal punto da scegliere di portare dentro al nido il mondo che ci circondava. Le educatrici, stimolate da questi segnali, hanno iniziato a proporre il canto dell’Inno di Mameli insieme alle consuete canzoncine mimate al momento delle routine”, spiega il sindaco Giancarlo Canepa.

“Significativo è stato l’atteggiamento dei bambini durante tutto l’anno al momento delle routine e dell’inno: entusiasmo, attenzione ed emozione risultano infatti essere le parole chiave per rappresentare questi momenti. E allora non si poteva non festeggiare l’accesso alla finale. Avvolti da sensazioni positive e trascinati dall’energia delle famiglie per la vittoria della Nazionale di calcio i bambini si sono recati in giardino con le educatrici e sulle note dell’Inno di Mameli e del tormentone ‘Po-po-po-po hanno espresso attraverso i colori della bandiera italiana le proprie emozioni sui teli, utilizzando tutto il corpo”.

Venerdì 16 luglio alle 17.30 si terrà l’open-day con laboratori aperti a tutti i bimbi fino ai 3 anni, anche non frequentanti il nido. In ossequio alle vigenti disposizioni anti covid-19 è necessario prenotare, telefonando al numero 366 619 1327.