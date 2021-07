Il "Milite Ignoto" è cittadino onorario di Carcare: via libera dal Consiglio comunale - IVG.it

Il Consiglio Comunale di Carcare ha approvato l’adesione alla proposta del Gruppo delle Medaglie d’oro al Valor Militare d’Italia per il conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”. (Progetto Milite Ignoto Cittadino d’Italia).

La proposta celebrerà il centenario della traslazione del Milite Ignoto (4 Novembre 1921 – 4 Novembre 2021), a Roma nel Sacello dell’Altare della Patria al Vittoriano, si prefigge di realizzare, in ogni luogo d’Italia, il riconoscimento della “paternità” del Soldato che per cento anni è stato volutamente ignoto e che diventerà così Cittadino d’Italia.

Quel cittadino, soldato, per cento anni è stato voluto “di nessuno” perché, potesse essere percepito come “di tutti” e sublimare così il sacrificio di tutti i caduti per la Patria, oggi è giunto il momento in cui in ogni luogo della Patria si possa orgogliosamente riconoscere la “paternità” di quel caduto, non cittadino di nessuno ma cittadino di tutti i Comuni d’Italia.

“Condividiamo molto volentieri l’iniziativa dalla valenza nazionale proposta agli 8300 Comuni Italiani dal Gruppo Medaglie d’oro al Valore Militare, da oggi il Milite Ignoto è universalmente anche cittadino carcarese” commenta il sindaco Christian De Vecchi.

“Dopo la delibera di Consiglio, ufficialmente la celebrazione, insieme agli altri comuni aderenti, si svolgerà il 4 Novembre, notoriamente Giornata dell’Unità Nazionale e festa delle Forze Armate” conclude.