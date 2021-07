Il mare, il porto e la natura come "terapia" per combattere la malattia: accordo tra Comune di Savona e "Porto dei Piccoli" - IVG.it

Savona. E’ stata firmata questa mattina, nel piazzale del Maschio del Priamar di Savona, l’accordo di collaborazione tra il Comune di Savona e l’associazione “Il Porto dei Piccoli Onlus”. La firma del documento da parte del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio e del direttore generale dell’associazione Gloria Camurati è avvenuta alla presenza del sottosegretario alla salute Andrea Costa, del comandante della capitaneria di porto di Savona Francesco Cimmino e di Beppe Costa, presidente dell’associazione.

“Dopo tanti anni siamo arrivati a conclusione di un protocollo di accordo tra il Comune e l’associazione, che si occupa di aiutare i bambini malati che si trovano presso gli istituti ospedalieri – ha dichiarato Beppe Costa – Lo scopo è quello di provare a dare loro una parvenza di vita normale durante la loro permanenza presso le strutture ospedaliere. E’ un’attività che svolgiamo da 25 anni in tutta Italia, un altro tassello a Savona importante perché significa che anche il territorio savonese è sensibile al rapporto con i bambini”.

Il sottosegretario Andrea Costa ha aggiunto: “Queste sono occasioni in cui la politica deve prendere coscienza che nel nostro territorio ci sono, fortunatamente, tante associazioni e onlus che spesso riescono a dare quelle risposte che le istituzioni non riescono a dare. Ovviamente ci vuole sostegno e devono essere affiancate. Dobbiamo valorizzare queste esperienze positive, perché danno una prospettiva di vita alle fasce in difficoltà e quindi meritano tutto l’aiuto”.

“Portare il mare a tutti i bambini che affrontano la malattia perché attraverso il gioco possano ritrovare gioia e serenità, salpando insieme ogni giorno verso fantastiche avventure lontane dall’ospedale e dal luogo di degenza”. Questa è la mission del “Porto di Piccoli” onlus, nata nel 2005 da un’idea di Gloria Camurati e che, partendo dall’istituto Gaslini di Genova, in 13 anni ha raggiunto tantissimi bambini in diverse regioni italiane, avviando collaborazioni con i principali centri pediatrici nazionali. L’associazione “Il Porto dei piccoli” nasce con l’obiettivo primario di avvicinare i bambini ricoverati in ospedale e le loro famiglie alla cultura del mare, del porto e della natura, attraverso un percorso di gioco e conoscenza guidato da operatori e volontari formati, con l’obiettivo di distrarli dalla malattia, creando occasioni di socializzazione e apprendimento.

Il mare rappresenta la caratteristica costante delle attività ludico-pedagogiche che ogni giorno gli operatori portano in ospedale e nelle abitazioni dei bambini. Il mare è un elemento che unisce, che mette in comunicazione con luoghi lontani e coinvolge con i suoi misteri e la sua infinita bellezza. Una formidabile risorsa che porta con sé cultura e storia, valori umani, serenità e forza. Un elemento perfetto per stimolare e coinvolgere i bambini.

“Il Porto dei Piccoli” si rivolge a tutti i bambini indipendentemente dalla patologia, dedicando particolare cura alla dimensione “famiglia”. Gli operatori entrano ogni giorno in corsia e nelle case, offrendo una presenza amichevole ed un punto di ascolto per cercare di riportare quella serenità che è coi importante per affrontare al meglio la malattia. In esterno si organizza ogni fine settimana un’esplorazione, un’avventura che vede protagonisti i bimbi alla scoperta delle meraviglie del mare e del porto. Specifici progetti sono dedicati alle scuole per sensibilizzare al tema del ricovero ospedaliero e della solidarietà.

Ad oggi “Il Porto dei Piccoli “ha coinvolto più di 10.000 bambini tra il Piemonte, Toscana, Lombardia, Emilia, Roma e Malta, per far rete con le realtà locali e portare gioia e serenità a tutti i bimbi in terapia dovunque si trovino, anche dove il mare non c’è. L’associazione è attualmente attiva a Genova nelle unità operative dell’istituto Gaslini, presso le case di accoglienza della Croce Rossa, delle associazioni “Cilla” e “Unitalsi” e nelle strutture pediatriche degli ospedali di Imperia, Sanremo, Pietra Ligure, Savona, La Spezia, Livorno, Isola d’Elba, Torino, Mantova, Cesena, Forlì, Rimini, Ravenna, presso l’Irccs Stella Maris di Pisa e al centro clinico Nemo all’interno dell’ospedale Niguarda di Milano.

L’evento “Porto dei Piccoli si svolge tutti gli anni in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. E’ un vero e proprio percorso la cui finalità è condurre i bambini alla scoperta delle molteplici realtà che lavorano in sinergia all’interno del porto.

Il progetto è diviso in due parti. Nella prima gli operatori del porto dei piccoli vanno direttamente in aula per far conoscere ai bambini (delle scuole delle province di Genova e Savona che aderiranno al progetto) alcuni tra i principali mestieri presenti nell’ambito portuale. Nella seconda parte, i bambini (sia delle scuole aderenti al progetto che della cittadinanza in genere) conosceranno, al Porto Antico di Genova e al porticciolo turistico di Savona, alcune figure professionali, verranno coinvolti in attività ludico-didattiche e vedranno il porto (di Genova e Savona) dal suo interno grazie ad un’escursione in battello.

“Il Porto dei Piccoli” onlus si propone, con gli eventi che svolge, di avvicinare i bambini e le loro famiglie a diverse tematiche, quali i mestieri del porto, la biologia marina e la realtà ospedaliera. Il “Porto dei piccoli consentirà quindi di partecipare gratuitamente ad alcune interessanti attività e conoscere meglio una parte importante della città: il porto. Grazie all’evento una parte di Genova e di Savona sarà resa più accessibile a tutti coloro che desidereranno conoscere la città da un altro punto di vista.