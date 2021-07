Il Gruppo Colaninno vende le aree ex Rodriquez al patron di Gewiss: arriva "Chorus Life"? - IVG.it

Pietra Ligure. Le aree ex Rodriquez di Pietra Ligure passano di mano. Pietra srl (società detenuta al 77,78 per cento dalla Immsi, l’immobiliare del Gruppo Colaninno, e al 22,22 per cento da Intesa Sanpaolo) ha sottoscritto con Polifin spa, la holding della famiglia Bosatelli, un contratto preliminare per la vendita di Pietra Ligure srl, società che attualmente detiene la proprietà dell’intera area.

Tramite la vendita di Pietra Ligure srl, dunque, Pietra srl (e quindi Immsi e quindi il Gruppo Colaninno) ha ceduto gli spazi degli ex cantieri navali pietresi alla famiglia fondatrice di Gewiss, azienda produttrice di materiale e apparecchiature elettriche.

La transazione avverrà per un corrispettivo di 30 milioni di euro e l’esecuzione del contratto è sottoposta ad alcune condizioni, due delle quali di carattere amministrativo che coinvolgono la Regione Liguria e il Comune di Pietra Ligure.

L’operazione dovrebbe essere perfezionata entro il primo trimestre del prossimo anno.

Leggendo tra le righe del trasferimento societario, al termine della transazione (se tutto andrà a buon fine) a Pietra Ligure potrebbe arrivare “Chorus Life”, progetto di rigenerazione urbana lanciato da una società di promozione e sviluppo immobiliare facente capo proprio alla holding di Bosatelli. Sul sito della spa si legge: “Il suo core business coincide con la progettazione di soluzioni che mirano alla riqualificazione delle aree urbane di tutto il mondo. Partendo da un’idea di città dove benessere sociale, utile economico, architettura sostenibile e smart technology sono perfettamente integrati, i modelli urbani di Chorus Life mantengono al centro l’individuo e le sue necessità. Replicabili ovunque senza limiti, sono concepiti secondo una filosofia progettuale modulare, in grado di offrire una grandissima possibilità di personalizzazione sia nelle strutture che nei servizi dedicati alla singola persona e alla collettività. Grazie a un know how unico per questo genere di progetti immobiliari, Chorus Life si presenta come partner di investitori istituzionali pubblici e privati, banche d’affari, istituti bancari, Enti pubblici, e gruppi industriali, che credono nella rigenerazione urbana non solo come fonte di guadagno ma anche come progresso”.