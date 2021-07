"Il 5 luglio festa nazionale dedicata a Raffaella Carrà": la petizione parte da Savona - IVG.it

Savona. “Un giorno di ‘Fiesta Nazionale’ dedicato alla primadonna di spettacolo italiana più famosa nel mondo: Raffaella Carrà”. E’ la proposta che una drag Queen savonese, Penelope Please, al secolo Marco Casu, ha deciso di lanciare mediante una raccolta firme online sul portale Change.org indirizzata alla Presidenza del Consiglio. Una festa da celebrare il 5 luglio di ogni anno, nel giorno della sua scomparsa.

Casu descrive Carrà come “una donna energica, viva, vibrante e sorridente, amata da grandi e piccini, donne e uomini, icona Lgbtqi che ha saputo sdoganare con squisita eleganza ed imponente, potente, rumorosa dolcezza il concetto di ‘donna libera di spettacolo’, con fisicità ma soprattutto con intelletto e cuore veri e sinceri.

“Rara, innovativa – prosegue il testo della petizione – unica nel panorama italiano ed internazionale ad aver alzato una bandiera colorata che da tempi non sospetti sventola ancora oggi modernissima al vento dei cambiamenti del costume umano fatto di passione, vibrante fisicità, buoni sentimenti, amore e alta professionalità per l’arte performativa ed ‘il gusto per il bello’, con una strizzata d’occhio un po’ rock alla musica popolare multi-lingue”.

“Ha saputo sedurre il suo pubblico – ricorda Casu – farsi apprezzare umanamente da milioni di persone in tutto il mondo, imponendosi con forte personalità, come artista poliedrica completa che ha ispirato con molti decenni di anticipo personaggi famosi come Madonna e Lady Gaga”.