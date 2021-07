Il 16 luglio parte da Altare l'Appennino Bike Tour: dal Cadibona, alla scoperta dell’Italia in modo sostenibile - IVG.it

Savona. Duemilaseicento chilometri, quattordici regioni, dalla Liguria alla Sicilia, più di trecento comuni attraversati e 44 comuni tappa, 26 parchi e aree protette.

Questi i numeri di Appennino Bike Tour, la ciclovia dell’Appennino, la più lunga d’Italia: il più importante progetto di turismo sostenibile mai realizzato nel nostro Paese, nato dai cittadini e dalle associazioni, finanziato dalle Istituzioni, sostenuto da una storica azienda italiana, il Gruppo Colussi con il brand Misura.

Ora con la campagna itinerante Appennino Bike Tour, il Giro dell’Italia che non ti aspetti, organizzata da Legambiente e Vivi Appennino, dal 16 luglio fino all’8 agosto, da Altare (SV) ad Alia (PA), il tracciato della ciclovia si animerà di iniziative lungo tutto lo Stivale incrociando piccoli borghi, aree protette, territori resilienti e premiando anche i cosiddetti “ambasciatori dell’Appennino”, ossia quelle persone, amministratori, piccoli imprenditori, associazioni e realtà territoriali che si sono distinte per attività di presidio del territorio appenninico.

Un team di ciclisti, insieme a Legambiente e Vivi Appennino, percorrerà la ciclovia dal nord al sud della Penisola, sostando in ognuna delle 44 tappe dove saranno organizzati convegni, degustazioni e molti altri eventi insieme alle Amministrazioni locali, gli Enti Parco attraversati dal tracciato e le varie realtà interessate. Durante le soste verrà presentato anche il Patto per il clima per l’Appennino, un impegno che Legambiente e Vivi Appennino chiederanno ai Sindaci locali di sottoscrivere per creare una rete di comuni della ciclovia dell’Appennino attiva contro le emissioni di gas climalteranti. Inoltre, durante la campagna, saranno inaugurate le postazioni di sosta e ciclo-officina con colonnine di ricarica per le e-bike realizzate da Misura in ognuno dei 44 comuni tappa, rendendo così il percorso ciclabile il primo in Italia così lungo completamente attrezzato per i cicloturisti.

La campagna partirà il 16 luglio da Altare, in provincia di Savona, in Liguria, e arriverà l’8 agosto ad Alia, in provincia di Palermo, in Sicilia. Sarà una carovana per parlare di turismo sostenibile, tutela dell’ambiente, promozione dell’Italia interna, per valorizzare il territorio prezioso e bellissimo del nostro Appennino, costellato di piccoli comuni, parchi, città d’arte, bellezze naturali e storiche impagabili. Il giro lungo la Ciclovia si potrà anche seguire sui social di Legambiente e su quelli di Vivi Appennino.

Per quanto riguarda il percorso, dopo la tappa inaugurale del 16 luglio ad Altare (SV), Appennino Bike Tour proseguirà il suo viaggio il 17 agosto a Rossiglione (GE) e Ronco Scrivia (GE). Dal 18 luglio si uscirà dal territorio ligure e si giungerà in Emilia, partendo da Brallo di Pergola.