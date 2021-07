I “primi” 50 anni di Marcello: brindisi e festa a oltranza a Celle per gli amici di una vita - IVG.it

Celle Ligure. Arriva Marcello che compie 50 anni e offre da bere a tutti gli amici di una vita. Notte di festa per tutto il paese che scende in piazza e balla. Marcello rappresenta quell’amico con cui stai bene. Goliardico, senza eccessi, elegante. Lo hanno dimostrato tutte le persone che hanno festeggiato per lui.

Il “sindaco”, storia lunga: chiedetelo a Salvo, Igor, Riccardo e a tutti i cellesi di qualche annetto fa. Aveva provato anche a candidarsi Marcello e un posto d’onore lo ha lo stesso anche senza esserlo ancora, primo cittadino. Da quella volta è “il sindaco”.

Così è arrivato: fascia tricolore, maglietta con il logo, lo stesso che è stato impresso con un timbro agli invitati e ha permesso loro di brindare. E sì perché Marcello ha offerto per tutti. Una serata di gioia, grazie soprattutto all’aiuto del vaccino, che ha reso più liberi di divertirsi gli invitati. Mancava a Celle un momento come questo.

Marcello Siebaldi, da anni residente nell’imperiese, non ha mai veramente lasciato paese per i forti legami che ha mantenuto qui. Amato da tutti. Buono, acuto, ironico. “Siamo felici perché Marcello è stato capace di radunare persone che non si vedevano da decine di anni – racconta Salvo – una persona unica”.

guarda tutte le foto 10



I “primi” 50 anni di Marcello

Valentin snocciola brani da urlo: è lui il re della consolle. Musica anni ottanta, sbucano i pezzi migliori: c’è anche il mito della Raffa.

Via Boagno è vita. La gente è alla finestra. Anche gli adolescenti passano in gruppo, buttano un’occhiata, e poi tornano. Allegria. Amicizia. Ricordi. Emozione. Il regalo più bello, per il suo compleanno, lo ha fatto lui.