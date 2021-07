I musulmani celebrano la "Festa del Sacrificio" a Savona, l'Imam: "Regole rispettate, non come fanno in Italia altre persone" - IVG.it

“Oggi – spiega – è la festa del sacrificio in onore di Abramo che, per obbedire a Dio avrebbe sacrificato suo figlio. Dio non ha voluto poi il sacrificio del bene più prezioso, il figlio, ha richiesto solo che Abramo gli testimoniasse la fedeltà e l’Amore al di sopra di qualsiasi valore terreno”.

“Abbiamo rispettato il distanziamento – precisa l’Imam -, abbiamo indossato le mascherine e lasciato a disposizione il gel igienizzante. Abbiamo rispettato tutte le norme previste, cosa che vedo non fare in Italia da altre persone. E’ nostro dovere, per tutti, seguire le regole. La gente che passava ci faceva i complimenti per l’organizzazione”.

“Siamo arrivati alle 8.30 e andati via alle 9.30. Abbiamo lasciato il giardino pulito, invece quando siamo arrivati siamo arrivati abbiamo dovuto pulirlo c’era plastica e bottiglie. Eravamo 300-400 persone massimo – conclude -, abbiamo chiesto questo spazio perchè nella moschea non ci saremmo potuti stare tutti”.