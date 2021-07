Green pass sui luoghi di lavoro, il No di Cgil, Cisl e Uil a Toti: "Esiste già il protocollo sulla sicurezza" - IVG.it

Liguria. “Nessuno scrupolo per il green pass per il lavoro? Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che ama pronunciare frasi ad effetto, sa benissimo che Cgil Cisl Uil sono interlocutori che hanno già trattato sul tema della sicurezza, firmando un protocollo nazionale che, nel momento più difficile e quando non c’erano ancora i vaccini, ha permesso di ripartire con il lavoro”.

Lo affermano Fulvia Veirana, segretaria generale Cgil Liguria, Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria e Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria, che rispondono al governatore ligure in merito al certificato obbligatorio sui luoghi di lavoro.

“Le organizzazioni sindacali ritengono che oggi quel protocollo sia ancora valido e intendono farlo rispettare”.

“Caro presidente Toti, da tempo abbiamo chiesto un incontro per un patto sulla sicurezza nei posti di lavoro declinato sul territorio per meglio tutelare lavoratrici e lavoratori”.

“Occorre uno sforzo per far rispettare le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro, occorre fare prevenzione perché il datore di lavoro, le imprese, non possono lavarsi la coscienza scaricando sui lavoratori ogni responsabilità” concludono.