Gaggero componente della CON: un savonese nel calcio professionistico

Savona. Il dirigente arbitrale savonese Luca Gaggero farà parte come componente della nuova Commissione osservatori nazionali professionisti, guidata da Luigi Stella. L’annuncio è stato dato questa mattina durante la conferenza stampa del presidente nazionale dell’Aia Alfredo Trentalange, durante la quale sono stati comunicati i nuovi incarichi nazionali.

L’incarico di Gaggero lo pone tra coloro che guideranno, formeranno e gestiranno gli osservatori arbitrali del calcio professionistico italiano, ovvero in Serie A, Serie B e Serie C. La Con è una delle innovazioni del mondo arbitrale introdotte dal presidente Alfredo Trentalange: la si può quasi definire come una separazione dei poteri, perché divide le competenze per la designazione degli arbitri da quelle degli osservatori, che sono chiamati a valutare gara dopo gara le prestazioni dei fischietti.

Luca Gaggero esprime grande soddisfazione e la riconoscenza a chi l’ha accompagnato in questi anni: “È un enorme piacere portare il nome degli arbitri savonesi ai massimi livelli nazionali – ha commentato a Ivg – anche perché per la nostra sezione è qualcosa che non era capitato”. Gaggero ha poi ricordato la lunga strada compiuta: “Ringrazio il presidente Alfredo Trentalange, il vice presidente Duccio Baglioni e il nuovo Comitato nazionale, per l’opportunità che mi hanno dato e la fiducia dimostrata”.

Grande gioia anche nelle parole del presidente savonese Simone Roba: “È un orgoglio ed un vanto avere un dirigente di tale caratura tra gli associati della Sezione di Savona. Luca, con la sua pragmaticita’ e la sua grande competenza, riuscirà al meglio anche in questa nuova e difficile sfida: è un continuo esempio per tutti noi”.

Luca Gaggero è arbitro dal 1990; ha trascorso dieci anni nel Settore tecnico dell’Aia, quattro dei quali come responsabile della formazione e tre come vice responsabile, sempre ricevendo incarichi che gli hanno assegnato una particolare attenzione agli osservatori arbitrali. Premiato dall’Unione nazionale veterani dello sport con il Fischietto d’oro nel 2017, è dal 2018 Arbitro benemerito. Ha anche rappresentato l’Aia e l’Italia in alcuni incontri a livello Uefa.

A comporre la commissione guidata da Stella, insieme a Gaggero sono stati chiamati Francesco Milardi (Reggio Calabria), Oberdan Pantana (Macerata) e Tarcisio Serena (Bassano del Grappa).