Funivie, ok ad emendamento sulla proroga della cassa integrazione - IVG.it

Savona. “Ottima notizia l’ok all’emendamento Lega per la proroga della cassa integrazione per i lavoratori delle Funivie Spa di Savona”. Lo affermano l’On. Sara Foscolo, prima firmataria del documento, e il senatore Paolo Ripamonti.

“Dopo l’approvazione in commissione, attendiamo fiduciosi il vaglio definitivo del Parlamento all’interno del decreto Sostegni Bis” aggiunge.

“Il nostro impegno su questo fronte non è mai mancato: la messa in sicurezza dei lavoratori di Funivie è per noi una priorità e siamo soddisfatti di questo primo passo, avvenuto anche grazie al sostegno dell’On. Rixi ed alla spinta determinante del sottosegretario Nisini che ha sostenuto l’emendamento”.

“Esprimiamo inoltre soddisfazione per il supporto del viceministro Bellanova, ancora una volta attenta alle questioni savonesi, così come i colleghi Pastorino e Bagnasco, cofirmatari dell’emendamento”.

Le garanzie per i lavoratori e il loro reddito sono solo un primo step nella vertenza industriale savonese: sul tavolo la nomina del nuovo commissario per provvedere al ripristino della funzionalità impiantistica, ma anche alla nomina di un commissario straordinario per la gestione governativa in modo da assicurare la continuità del sito produttivo, centrale nella filiera delle rinfuse in provincia di Savona.