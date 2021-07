Frontale tra due auto a Boissano: in ospedale una bambina - IVG.it

Boissano. Scontro frontale tra due auto questa mattina qualche minuto prima delle 12 a Boissano, in via Polenza.

A essere subito allertati i soccorsi che sono giunti sul luogo dell’incidente grazie a un’ambulanza della Croce Rossa di Loano e l’automedica. Nei primi minuti si è pensato a gravi conseguenze per gli occupanti di un’auto con a bordo una bambina.

Per fortuna, dopo le prime cure prestare sul posto, il bilancio dell’incidente ha perso gravità: il personale medico infatti ha valutato di trasportare padre e figlia in ospedale per alcuni accertamenti, ma per entrambi non si contano traumi importanti.

Con molta probabilità, l’incidente è avvenuto a causa del fondo stradale bagnato.