Francesco Valle sarà ancora l'allenatore dell'Albisola Pallavolo - IVG.it

La società Albisola Pallavolo – Planet Volley ha comunicato che Francesco Valle sarà l’allenatore della prima squadra femminile anche nel corso della stagione 2021/2022. Sarà coadiuvato dagli assistenti allenatori Samuele Lavagna, che svolgerà anche il ruolo di video analyst, ed Alberto Porchi, il quale sarà lo scoutman dello staff. La preparazione atletica verrà curata da Davide Costa.

Queste le parole di Francesco Valle: “Sono contento della fiducia che mi ha dato la società per il terzo anno consecutivo, spero si possa ritornare in palestra in sicurezza e poter affrontare la stagione senza intoppi. Sono molto soddisfatto, inoltre, di poter continuare a lavorare con Samuele, Alberto e Davide. Daremo continuità al lavoro che abbiamo fatto la scorsa stagione, cercando di migliorare la tecnica individuale delle giocatrici dando loro più conoscenze possibili”.

Non mancheranno le novità in termini di composizione dell’organico che affronterà il prossimo campionato di Serie C: “Cambierà qualche ragazza ma lo spirito sarà sempre lo stesso, massimo impegno e massima determinazione in settimana e al sabato. La scorsa stagione ci ha insegnato delle cose, ci metteremo alla prova e vedremo se saremo pronti a giocare ad alto livello con continuità. Nuovi acquisti? La società sta lavorando in modo serio, in sintonia con me e compatibilmente con le risorse a disposizione. Tra qualche settimana penso che potremo fare il punto definitivo sull’organico per la prossima stagione sportiva”.

Infine, un pensiero sentito per Eleonora Ghigliazza: “Vorrei ricordare la scomparsa in questi giorni di Eleonora Ghigliazza, un’allenatrice, un’amica, una tifosa, giocheremo con lei nel cuore, abbracciamo forte i genitori e il fratello Massimiliano”.