Francesco Recagno passa dalla Sampdoria alla Roma - IVG.it

Varazze. La famiglia Recagno, varazzina doc, è molto conosciuta in riva al Teiro, anche per le imprese calcistiche di Beppe Recagno, che giocò, a lungo, in Serie A, con la Sampdoria, negli anni sessanta, assieme a Tito Cucchiaroni, Nacka Skoglund e Ernst Ocwirk), diventando, in seguito un eccellente insegnante calcistico delle giovani leve.

La dinastia calcistica della famiglia continua grazie a Francesco Recagno, nipote del compianto Beppe.

Francesco, attaccante (classe 2007), che sa ricoprire tutti i ruoli offensivi, giocherà la stagione 2021/22 nella Roma, cercando di ottimizzare al massimo, la grande opportunità ricevuta.

Recagno (nella foto con il campione del mondo, 1982, Bruno Conti) ha giocato, in precedenza due anni con il Varazze, due stagioni a Vado, altrettante con la Sampdoria.