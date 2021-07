Fionda di legno, donati oltre 7500 euro alla Croce Bianca di Albenga - IVG.it

Albenga. “Oltre 7.500 euro alla Croce Bianca di Albenga”. E’ questo il bilancio dei Fieui dei Caruggi dopo la serata in cui sono stati consegnati i Premi Fionda di legno.

Antonio Albanese, premiato con la Fionda 2020, dopo essersi consultato con Antonio Ricci e i Fieui di caruggi, ha deciso di donare la somma raccolta alla Pubblica Assistenza Croce Bianca che la impegnerà nell’acquisto di attrezzature per la disinfezione dei mezzi di soccorso. “Infatti quelle attualmente in uso – sottolinea Dino Ardoino Presidente della Croce Bianca – danneggiano le vetture e i dispositivi sanitari in esse ospitati , costringendoci a un più rapido e più oneroso rinnovamento del parco macchine”.

Il vincitore del premio 2020 ha voluto che la somma raccolta fosse investita sul territorio: “Ho potuto constatare personalmente la generosità degli Albenganesi (che forse hanno un dna nondeltuttamente ligure) – chiosa sorridendo il papà di Cetto La Qualunque – e mi è parso bello che la beneficenza da loro fatta ritornasse in qualche modo a loro stessi!”.

“Fionda e beneficenza: un binomio ormai consolidato – commentano -. Ogni anno infatti le offerte ricevute in occasione del Premio Fionda di legno vengono interamente devolute dai Fieui di caruggi di Albenga a un ente o associazione indicati dal vincitore del premio. In passato è toccato a Emergency, alla Fondazione Exodus, ai terremotati di Norcia, al Gruppo Abele, alla Comunità di don Gallo, alla Fondazione Pupi e a Doppia Difesa”.