Fionda di Legno ad Albanese: oggi il via alle prenotazioni, in un'ora biglietti esauriti - IVG.it

Albenga. Sono iniziate questa mattina alle ore 8 le prenotazioni e in poco più di un’ora i biglietti per assistere alla “Fionda di Legno” sono esauriti. L’evento, organizzato dai Fieui di caruggi in collaborazione con il Comune di Albenga, ha riscosso ancora una volta grande successo dimostrando di essere molto atteso dagli ingauni e non solo.

A dimostrarlo un divertente aneddoto raccontato proprio i Fieui di caruggi: “Una signora si è messa in coda fin da ieri sera alle 22 e ha trascorso la notte aspettando l’orario indicato. ‘La Fionda è un’emozione unica e non posso assolutamente perderla!’, ha detto” . Alle 5 erano già una ventina le persone in coda fuori dal bar Ai Giardinetti di Piazza del Popolo per non rischiare di restare escluse dall’evento.

Complice della grande attesa sicuramente l’ospite d’onore, ovvero Antonio Albanese vincitore dell’edizione 2020, che ha deciso di destinare le offerte ricevute dal Premio Fionda alla Pubblica Assistenza Croce Bianca di Albenga. “Mi è sembrato giusto che la somma raccolta in questa occasione grazie alla mia presenza e all’impegno dei Fieui di caruggi rimanesse sul territorio per aiutare chi opera ogni giorno con impegno e generosità per aiutare tutti”.

“Questo gesto – sottolineano i Fieui – conferma la grande sensibilità di Antonio Albanese e siamo sicuri che sarà apprezzato. Siamo convinti di essere riusciti a portare ad Albenga ancora una volta una grande persona prima che un personaggio famoso!”.

Per quanto riguarda il vincitore della “Fionda 2021”, invece, ancora nessuna anticipazione, i Fieui di caruggi preferiscono mantenere il massimo riserbo per aumentare l’attesa.