Fionda di Legno ad Albanese: dall'8 luglio via alle prenotazioni, il 18 la consegna - IVG.it

Albenga. “Ci siamo. Finalmente è possibile prenotare i posti per la serata del 18 luglio ad Albenga quando Antonio Ricci consegnerà la Fionda di legno 2020 a Antonio Albanese e a … Cetto la qualunque”. Così i Fieui di caruggi, organizzatori dell’evento, con la collaborazione del Comune di Albenga, lanciano l’inizio delle vendite dei biglietti da giovedì 8 luglio per la serata in cui verrà consegnato il premio al noto attore e comico.

Gli ideatori dell’iniziativa avevano previsto la consegna per la primavera dello scorso anno, ma l’arrivo della pandemia aveva sconvolto ogni progetto. “La serata del 18 luglio – anticipano i Fieui di caruggi – si preannuncia ricca di sorprese sia per gli interventi di ospiti sia per la consegna, nella medesima occasione, del Premio Fionda 2021 ad un vincitore per ora ignoto”.

“Le offerte ricevute per la prenotazione dei posti – ricordano – saranno destinate totalmente in beneficenza su indicazione dello stesso Albanese”.

I posti per l’evento si potranno prenotare da giovedì 8 luglio ore 8 presso il bar Ai Giardinetti di Piazza del Popolo – che i Fieui ringraziano per la generosa disponibilità – secondo le modalità consuete (massimo 6 a persona presente al momento della prenotazione).