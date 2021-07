Fionda di Legno 2020, tutto pronto per la cerimonia di consegna ad Antonio Albanese - IVG.it

Albenga. Le fionde dei Fieui di Caruggi sono pronte a colpire. E’ ormai tutto pronto per la serata di domani, domenica 18 luglio, in piazza Enzo Tortora ad Albenga, quando Antonio Ricci consegnerà ad Antonio Albanese il Premio Fionda di legno 2020 per avere saputo denunciare attraverso i suoi personaggi la deriva di un’Italia che sembra avere perso i suoi tratti fondamentali: la solidarietà, l’altruismo, la condivisione, l’etica del lavoro e dell’impegno politico

E domani sera pare che il conduttore, come sempre Mario Mesiano, aprirà la serata con la frase pronunciata al suo rientro televisivo dopo le tormentate vicende giudiziarie e la successiva riabilitazione, proprio da colui al quale la piazza è dedicata: “Dove eravamo rimasti?”. E la risposta la daranno, con i Fieui di caruggi, Antonio Ricci e gli ospiti della serata.

Antonio Albanese, vincitore della Fionda 2020, ha dichiarato più volte la gioia di poter venire ad Albenga a ritirare l’ambito premio: “Non vedo l’ora di riceverla questa benedetta Fionda! Ho aspettato fin troppamente, ma da domani sera assicuro… più Fionda per tutti!”.

La cerimonia della consegna, accompagnata da ospiti musicali, prevede anche il Premio Fionda 2021 ad un vincitore la cui identità sarà rivelata solo in diretta e questo accresce la curiosità di chi sarà in platea e dei numerosi tifosi dei Fieui di Caruggi.

Si preannuncia una serata “calda” e non solo per la temperatura esterna. I Fieui hanno infatti preannunciato di volersi togliere qualche sassolino dalla scarpa su uno dei temi che sta più loro a cuore: la sanità pubblica e la difesa dell’ospedale di Albenga.