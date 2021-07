Fine lavori rio Fasceo e Carendetta: "Piana albenganese al sicuro da nuove esondazioni" - IVG.it

Albenga. E’ stato completato l’intervento di messa in sicurezza del primo lotto per il rio Fasceo e Carendetta. Nella giornata di oggi, infatti, si è svolta la cerimonia di inaugurazione per il fine lavori della prima parte dell’opera, alla presenza del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, del consigliere regionale Stefano Mai, del consigliere regionale Angelo Vaccarezza, del sindaco Riccardo Tomatis, dell’On. Franco Vazio e dell’ex sindaco Giorgio Cangiano che aveva avviato l’iter amministrativo nel 2015, oltre che di altri esponenti dell’amministrazione albenganese e della minoranza consiliare.

Nel dettaglio sono stati eseguiti lavori di allargamento fino a sette metri per il rio Fasceo, nell’ultima parte di confluenza con il rio Carendetta, che costituiva la pesante strozzatura responsabile di esondazioni e allagamenti nelle zone della piana albenganese. Una messa in sicurezza idraulica che ha visto la realizzazione anche del nuovo ponte che attraversa il nodo cruciale, proprio tra il Fasceo e il Carendetta.

L’allargamento ha interessato anche la porzione di confluenza con il vicino rio Carenda, altra parte critica e pericolosa.

Il primo lotto ha visto lavori per circa 2,3 mln di euro, in attesa del secondo lotto che dovrà completare la complessiva messa in sicurezza, dal valore di circa 4 mln di euro.

Il secondo lotto è già stato finanziato da parte del Ministero dell’ambiente e ora si attende la definizione progettuale conclusiva per dare il via ai nuovi lavori.

“Quando si terminano lavori così importanti per la sicurezza delle persone e delle aziende si deve essere orgogliosi” afferma l’On. Franco Vazio.

“Sono interventi che vengono da lontano; per spiegarne l’importanza avevo addirittura accompagnato sui luoghi il capo missione sul dissesto idrogeologico di Palazzo Chigi – Erasmo D’Angelis – che, con la passata amministrazione guidata da Giorgio Cangiano, aveva dato il suo via libera a queste opere di messa in sicurezza”.

“La continuità amministrativa, nella persona del sindaco Tomatis e della sua maggioranza, ed il qualificato supporto della Regione Liguria hanno reso possibile questo importante risultato”.

“Così si fa; ora, anche quando piove, in questa parte della piana si può dormire con tranquillità” aggiunge.

“L’azione di progettazione e di messa in sicurezza però non può dirsi conclusa, in quanto sono presenti ancora parti del rio Fasceo e Carendetta, su cui intervenire, oltre allo stesso rio Carenda, senza contare il rio Avarenna e i canali in regione Miranda che rappresentano una minaccia in caso di forti piogge e maltempo”.

Governo, Regione e Comune, insieme, con la visione di chi privilegia la sostanza rispetto alla voglia di apparire possono fare oggi la differenza. Questo si aspettano i cittadini e le aziende della piana di Albenga” conclude Vazio.

Il centrodestra ingauno plaude all’ex assessore regionale Stefano Mai che aveva seguito seguito la procedura per l’inizio del cantiere: “Alla fine è stato grazie all’assessore regionale Stefano Mai che ha finanziato l’intervento inserendolo nel Psr e ora alla giunta del presidente regionale Giovanni Toti anche in qualità di commissario che arriveranno altri 4 milioni di euro per assicurare anche l’intervento del secondo lotto. I dovuti ringraziamenti sono estesi naturalmente anche all’Ufficio Progettazioni del Comune di Albenga che si è impegnato nella presentazione dei progetti che poi hanno permesso di accedere ai finanziamenti e quindi far decollare l’intervento” afferma Eraldo Ciangherotti.

“Un’opera che abbiamo caldeggiato da anni anche per far in modo che aziende agricole e residenti di quella zona importante della città potessero lavorare e vivere più serenamente”.

“Avevamo insistito per diverso tempo sull’importanza di intervenire su quei corsi d’acqua che, in più occasioni, avevano creato problemi in quella zona decisamente «sensibile» in caso di forti piogge – continua Ciangherotti – Avevo preso a cuore il problema facendo le dovute pressioni affinché l’amministrazione partecipasse a bandi per sostenere economicamente l’intervento. Ora che il primo lotto è finito e che il secondo è stato finanziato credo di aver operato nella giusta direzione ovvero tutelare la comunità e le aziende agricole”.

“Se in oggi possiamo finalmente “festeggiare” la avvenuta messa in sicurezza di rio Fasceo e Carendetta lo dobbiamo certamente in primis al “nostro” Stefano Mai , che nel ruolo di assessore regionale all agricoltura ha consentito, attraverso i fondi del PSR, la realizzazione di questa importante opera, a tutela, prima di tutto, dei residenti frontisti e delle loro aziende agricole” aggiungono ancora i consiglieri Cristina Porro e Gerolamo Calleri.