Finali nazionali Under 15 di Volley, il palazzetto di Alassio incorona Brugherio campione - IVG.it

Alassio-Albenga-Andora. Sono state dodici le formazioni arrivate nella splendida cornice rappresentata dalla nostra riviera per contendersi, in una intensa tre giorni (dal 6 all’8 luglio appunto, ndr), lo scudetto di categoria, non assegnato lo scorso anno a causa dell’annullamento dei campionati giovanili per la pandemia. Le dodici squadre sono state suddivise in quattro gironi e hanno disputato la seconda fase in base al piazzamento dopo le prime tre partite (le prime di ciascun raggruppamento hanno giocato per il 1-4° posto e così via).

La finale nazionale di Alassio, Albenga e Andora si è aperta ufficialmente lunedì sera con la riunione tecnica, svoltasi al Palaravizza, cui hanno preso parte gli staff di tutte le squadre e lo staff federale. La manifestazione si è svolta con la presenza di pubblico, ma con restrizioni e accesso contingentato anche per i supporter delle varie squadre (al massimo 30 per formazione, con la possibilità di seguire soltanto il proprio team).

Le dodici squadre, arrivate in Liguria dopo aver superato le fasi territoriali, regionali e interregionali (esentate soltanto le quattro teste di serie), rappresentavano ovviamente l’élite del movimento italiano. Quella ligure è stata la seconda finale nazionale della stagione. Sinora è stato assegnato infatti soltanto il titolo Under 17 maschile, andato ai Diavoli Rosa Brugherio, sodalizio in campo anche in questa occasione che è riuscito nell’impresa di concedersi il bis.

Il titolo Under 15 maschile non si assegnava dal 2016, mentre nel 2019 l’Under 14 maschile fu appannaggio proprio del Brugherio. L’ultima finale nazionale giovanile ospitata nel ponente ligure risale invece al 2016 e riguardò la categoria under 14 maschile. La kermesse è stata organizzata dalla Fipav Liguria, con il patrocinio della Regione Liguria e la collaborazione di comuni di Alassio, Albenga e Andora, nonché delle società Alassio Volley, Pallavolo Albenga e Gabbiano Andora.

Questa mattina alle ore 11:00 è stato duello Lombardia-Veneto nella sfida più attesa della finale nazionale giovanile Under 15 maschile: sul parquet il Treviso ha affrontato i pari leva dei Diavoli Rosa Brugherio. Una sfida dalle mille emozioni che ha assegnato lo scudetto di categoria. Matervolley Castellana Grotte e Invicta Grosseto hanno invece disputato la finale valida per il terzo/quarto posto.

Nazionali Under 15 di Volley: ecco alcuni scatti dai palazzetti della riviera

Ad Albenga invece erano questi i confronti in programma: Lube Civitanova-Eur Roma (7-8° posto, ore 9), Aduna Padova-Trentino Trento (5-6° posto, ore 11). In contemporanea ad Andora in cartellone vi erano Parella Torino-Meta Piano di Sorrento (11-12°, ore 9) e Roomy Saturnia Catania-Impavida Ortona (9-10°, ore 11).

Le squadre vincitrici sono state premiate direttamente sui campi da gioco.