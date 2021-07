Finale Ligure, ultimati i lavori in via Santuario: da venerdì ritornerà la normale circolazione - IVG.it

Finale Ligure. Concluso l’intervento di rifacimento di via Santuario, ultima via del centro di Pia che era nei programmi di riqualificazione della Giunta Frascherelli.

“Finalmente restituiamo la via alla Città – commenta il primo cittadino – Abbiamo perso oltre un mese di tempo per diverse variabili, ma finalmente ci siamo. Siamo consci di aver creato disagi e confusione, ma interrompere a metà non sarebbe servito, anzi avrebbe lasciato un Rione nel caos per l’intera stagione estiva. Ci scusiamo con i concittadini e i turisti e doniamo loro una nuova realtà di certo più amena”.

Venerdì mattina sarà riaperta la normale circolazione, lasciando la via con la percorrenza direzione Levante (quindi un solo senso di marcia). Inoltre via Molinetti tornerà alla situazione estiva (pedonale), mentre via Mimose riconquisterà la sua marcia monte/mare.

“Per quanto riguarda gli altri interventi sul Rione, stiamo lavorando sul completamento del Lungomare e a piazza Abbazia, oltre che alla conclusione del rifacimento del Tennis – aggiunge Frascherelli – Questi interventi saranno meno invasivi per il Rione, anche se di notevole importanza ed interesse non creeranno particolari problematiche di circolazione”.

“Gli investimenti su Pia non sono ultimati, continueranno nei prossimi anni così come stiamo avviandone su Varigotti (lungomare e aree ferroviarie) e Marina/Borgo (Via Dante e Via Brunenghi” conclude.