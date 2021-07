Finale Europei, a Savona controlli rafforzati e piazze aperte. L'appello del sindaco ai giovani: "Siate responsabili" - IVG.it

Savona. “Piazza Mameli non sarà chiusa“. Ad annunciarlo in una nota è il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio. L’ipotesi, circolata nelle ultime ore, infatti, era quella di vietare l’accesso alla piazza, dove i tifosi sono soliti ritrovarsi per festeggiare la vittoria dell’Italia, al fine di evitare di ricreare la situazione di martedì sera scorso in occasione della semifinale degli Europei di calcio di domenica sera.

Dopo la vittoria semifinale, centinaia di ospiti si sono riversati per le strade del savonese: grandi festeggiamenti ad Albenga, a Pietra Ligure, a Savona, ad Albisola, a Varazze e Carcare. In piazza Mameli, però, il giorno dopo si sono contati i danni per un totale di 10 mila euro che hanno interessato il verde, l’impianto di irrigazione e il basamento del treppiede.

Non solo assembramenti quindi ma anche “la vandalizzazione di un’area pubblica”. Immediato il duro commento del sindaco Caprioglio: “Un gesto deplorevole e irrispettoso“.

La posizione del Questore di Savona Giannina Roatta è stata accolta dal primo cittadino: “Abbiamo preso questa decisione – spiega il primo cittadino – in quanto riteniamo che transennare la zona non sia una soluzione al problema. Si sposterebbero solo in un altro luogo, eventuali, assembramenti e problemi di ordine pubblico”.

“Sarà ulteriormente rafforzato il turno degli Agenti della Polizia municipale e – rassicura -, in tal senso, sono state reperite risorse per garantire turni straordinari in piazza Mameli”.

Euro 2020, Italia in finale ed è grande festa

“Presiederemo il monumento e cercheremo di evitare assembramenti da parte di vandali – aggiunge il comandante della polizia municipale Igor Aloi -. Per quanto riguarda i fatti di martedì sera cercheremo di individuare i responsabili perchè i fatti sono gravi”.

“Confidiamo anche nella presenza e supporto delle Forze dell’Ordine a tutela dell’ordine pubblico. Invito, infine, i giovani a comportamenti responsabili“.