Finalborgo, al via il corso sulla coltivazione delle fronde verdi ornamentali - IVG.it

Finale Ligure. Partito, presso Palazzo Ricci a Finalborgo, il corso sulla coltivazione delle fronde verdi ornamentali che terminerà il prossimo 8 agosto per un totale di 26 ore.

“Le tematiche che vengono affrontate sono molteplici: dalla fertilità e concimazione del suolo alla conoscenza delle principali patologie delle fronde verdi , dai sistemi di coltivazione a basso impatto ambientale fino alle tecniche di irrigazione –spiegano il Presidente di Coldiretti Savona Marcello Grenna e il Direttore Provinciale Antonio Ciotta – e si concluderà con una visita didattica guidata all’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo per toccare con mano gli argomenti del corso. La coltivazione di fronde ornamentali – proseguono – sta diventando sempre più importante, in particolare per aree come quella di Finale Ligure, e diverse nostre imprese stanno dimostrando un forte interesse per cui un momento formativo come questo è fondamentale per professionalizzare sempre più gli addetti ai lavori”.

“Il settore florovivaistico è stato fra quelli più duramente colpiti dalla pandemia ma sta dimostrando una grande capacità di ripresa per gli acquisti in tutto il mondo dove, dopo i mesi di lockdown, si vuole vivere all’aperto tra piante e verde, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Istat relativi al primo trimestre 2021. Quasi sei italiani su dieci negli ultimi tre mesi hanno regalato piante o fiori, secondo il sondaggio Coldiretti, che evidenzia come la svolta green impressa dalla pandemia negli italiani abbia favorito il ritorno del verde nelle case” concludono.