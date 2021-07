Fauna selvatica e danni alle coltivazioni, anche la Provincia di Savona alla manifestazione a Genova - IVG.it

Provincia. Si è svolta a Genova, davanti alla Regione Liguria, e contemporaneamente in molte altre piazze italiane, la protesta nazionale degli agricoltori, organizzata da Coldiretti, per manifestare la situazione di allarme causata dall’invasione delle fauna selvatica che ormai da anni crea danni e grosse problematiche che non riguardano solo la produzione alimentare ma la sicurezza generale.

Il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri ha partecipato all’incontro insieme a Coldiretti Liguria, portando il supporto dell’amministrazione provinciale nell’ambito del ruolo importante di coordinamento territoriale e il concreto supporto nei confronti delle associazioni di categoria e dei Comuni che necessitano un intervento immediato.

“Questa mattina ho partecipato all’incontro organizzato da Coldiretti Liguria in piazza De Ferrari dinanzi alla Regione per evidenziare la gravissima problematica dei danni creati alle coltivazioni da parte della fauna selvatica, in particolare cinghiali, problema che si trascina da tempo ma che si è acutizzato quest’anno. Erano presenti diversi amministratori della Provincia e presente il vice presidente e assessore regionale all’agricoltura Alessandro Piana al quale è stato consegnato un documento che si propone di portare all’attenzione del consiglio regionale l’adozione di misure urgenti”.

“Ho manifestato l’attenzione e la presenza dell’Ente Provincia che, a prescindere dal fatto che al momento non abbia più competenze dirette, è e sarà presente nel raccogliere e stimolare l’attenzionamento da parte degli operatori e delle associazioni di categoria e assumere per quanto è nel proprio ambito, soprattutto a livello di coordinamento territoriale con i Comuni, a partire da quelli più interessati, ma comunque di tutta l’area provinciale nel complesso, l’assunzione di una posizione formale e concreta a sostegno di questa importante richiesta di intervento e aiuto.”