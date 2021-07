Fatale malore in mare, anziano deceduto a Finale Ligure - IVG.it

Finale Ligure. Fatale malore in mare poco dopo le 13.00 di oggi sul litorale finalese. A perdere la vita un anziano di 77 anni, residente a Torino, deceduto dopo un probabile infarto mentre stava facendo il bagno, a pochi metri dalla riva.

Assieme a lui la moglie, che ha allertato i soccorsi notando il marito riverso sull’acqua privo di sensi.

Immediati i soccorsi del bagnino dello stabilimento balneare “Il Gabbiano”: il 77enne è stato trascinato sulla battigia per le operazioni di rianimazione, in attesa dell’arrivo dei sanitari e del 118.

Nonostante i soccorsi e le pratiche rianimatorie per l’anziano non c’è stato nulla da fare e non si è potuto fare altro che constatarne il decesso.

Ora, con il via libera dell’Autorità Giudiziaria, il corpo del turista piemontese sarà trasferito all’obitorio dell’ospedale Santa Corona.