Experience AsinOlla: il modello “slow” tra natura, relax, animali e specialità gastronomiche - IVG.it

Pietra Ligure. Il modello di vacanza “slow” offre a Pietra Ligure una splendida location per una alternativa al mare, il parco natura “AsinOlla”. Turismo esperienziale fatto di contatto diretto con il territorio e il nostro magnifico entroterra a due passi dal mare, turismo slow come soggiorno speciale, all’insegna “green” e “country”, con relax, divertimento, spensieratezza e tanta voglia di tornare assieme…

La vocazione “slow” è poi rappresentata dallo slow trekking che vede AsinOlla protagonista di escursioni nei sentieri e itinerari nelle zone collinari. Ma anche solo utilizzare i servizi, gli spazi e le attrezzature del parco pietrese per vivere qualche ora all’aria aperta.

“Grazie al nostro staff e agli operatori del nostro parco natura possiamo traguardare una mission di attrattiva unica in tutta la Liguria, unendo diversi settori: attività con asini e cavalli, lo slow trekking e le escursioni a cavallo, senza contare i nostri eventi e manifestazioni, oltre alla disponibilità di spazi, attrezzature e servizi per trascorrere una giornata diversa, in compagnia e allegria” afferma la presidente Maria Teresa Bergamaschi.

Al parco natura pietrese sono disponibili su prenotazione tavoli, barbecue, teli pic-nic, amache e sdraio.

AsinOlla si è posta anche all’avanguardia con un programma di Pet-Therapy adatto soprattutto ai bambini disabili, grazie a personale specializzato che potrà operare nella struttura assieme agli amici asinelli. Oltre ad attività ludiche per i bimbi, il parco natura presenta nella sua offerta una serie di attività assistite nell’ambito dell’onoterapia.

“Naturalmente i bambini sono quelli maggiormente attratti dalla nostra struttura e sono la nostra ‘anima’, tuttavia oltre alle famiglie i nostri visitatori hanno visto la presenza di adulti, sportivi e anche giovani, proprio grazie alla varietà delle nostre attrattive. La nostra vocazione “slow” si inserisce uno stesso contest outdoor con finalità pedagogiche, sociali e ambientali” conclude la presidente Bergamaschi.