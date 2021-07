Europei Juniores di sincro, l'Italia si conferma grande nel segno di Vittoria Meucci - IVG.it

Malta. Alle 18:15 del 30 giugno hanno preso il via gli Europei Juniores di sincro, competizione in svolgimento al Tal-Qroqq Sports Complex di Gzira (Malta). A dare il via alle ostilità ci hanno pensato Vittoria Meucci e Susanna Pedotti, atlete rispettivamente della Rari Nantes Savona e della Busto Nuoto che, con il punteggio di 84,3333, hanno inaugurato la propria specialità.

Le azzurrine sono infatti state le prime ad esibirsi nell’acqua della piscina di Gzira, rimanendo però fuori dalla zona podio già dalle fasi preliminari. Al termine di quest’ultime il podio era composto dalle russe Violetta Evenko e Elizaveta Minaeva, oltre i 90 punti con 91,7667; dalle ucraine Olesia Derevianchenko e Anastasiia Soldatenkova (89,1667) e dalle spagnole Gema Arquero Ortiz e Gabriela Fernandez Ceppi (86,0333). Al quarto posto il duo bielorusso formato da Vera Butsel e Hanna Koutsun (84,9).

Giovedì poi i risultati della giornata precedente non hanno fatto altro se non trovare delle conferme, con l’Italia che, per merito delle proprie due atlete, è riuscita a conquistare un lusinghiero quinto posto. Adesso, successivamente al duo libero in squadra di questa mattina che ha visto ancora una volta Vittoria Meucci protagonista, l’attesa sarà per domani alle ore 18:15, momento in cui ancora la sincronetta sopraccitata e Sophie Tabbiani tenteranno di portare sul podio l’orgoglio savonese.