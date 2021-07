Europei, Grande Liguria punge i sindaci: "Festeggiamenti prevedibili" - IVG.it

Savona. “Capiamo i provvedimenti che prenderanno i sindaci domenica in caso dell’auspicata vittoria della nazionale: intere passeggiate verranno chiuse per evitare pericolosi assembramenti e danneggiamenti come è avvenuto a Savona. Purtroppo si agisce sempre in seconda battuta, rimediando alle precedenti disattenzioni: era ovvio infatti che soprattutto per la qualificazione alla finale la gente sarebbe scesa in piazza”.

A sottolinearlo è il direttivo provinciale di Grande Liguria, che chiede di festeggiare “con moderazione e rispetto delle distanze nel caso che tutti speriamo, e per scaramanzia non diciamo cosa speriamo”.

Ma soprattutto, insistono, “con senso civico: la pandemia non è finita, anzi l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha diramato un stato di emergenza per la variante delta. Per cui davvero mostriamo a tutti che siamo un popolo civile e maturo”.