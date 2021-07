Euro2020, è il giorno di Italia-Spagna: l'analisi della sfida affidata a Sinopia, Battiston e Marinelli - IVG.it

Savona. Ieri in serata è stata presentata la partita di oggi come un match che verrà deciso dai dettagli, una partita dall’importanza incredibile dove non sarà ammesso alcun errore, ma nemmeno nessun calo di concentrazione. È così che, mentre l’Italia si sta preparando ad affrontare il crocevia fondamentale presente sulla propria strada verso la finale di Wembley dell’11 luglio, la tensione sta crescendo in tutti gli angoli dello Stivale, questo con la voglia di esprimere un’idea sulla gara di questa sera che non sta lasciando indifferente nessuno.

Per quanto riguarda il nostro territorio, il primo volto noto a scegliere di raccontare il proprio punto di vista è stato Simone Sinopia, nuovo direttore generale del Savona Fbc il quale ha esordito dichiarando: “Della nazionale di Mancini fin qui mi hanno colpito lo spirito di squadra e la fraternità dimostrata dal gruppo, da parte di tutti c’è la voglia di sacrificarsi per il proprio compagno di squadra, questo non è un fattore facile da individuare nelle altre selezioni.”

In seguito il direttore generale degli Striscioni non ha fatto mancare un commento sull’infortunio di Spinazzola. Sinopia si è detto tranquillo perchè sicuro della bontà delle scelte che adotterà lo staff tecnico azzurro, una panchina di assoluto prestigio con Mancini circondato da personalità del calibro di De Rossi, Evani e Vialli, ex giocatori vincitori in qualsiasi tipo di contesto.

Successivamente non poteva poi mancare il proprio punto di vista proprio in merito ai festeggiamenti di venerdì sera: “Empatia, spirito di partecipazione e voglia di ritrovarsi dopo i periodi di lockdown, è stato davvero un momento splendido quello visto dopo Italia-Belgio.”

Del medesimo avviso Simone Marinelli, vice-presidente del Savona rimasto estasiato dall’atmosfera verificatasi in seguito al quarto di finale vinto in maniera convincente dalla nostra nazionale. Per quanto riguarda la Spagna invece, ecco le sue dichiarazioni: “Fossi nella Spagna sarei preoccupato, affronteranno un gruppo unito che possiede grandi attributi. La squadra di Luis Enrique ha inoltre dovuto disputare per due volte i tempi supplementari, chissà quale potrà essere la loro tenuta fisica.”

Infine non poteva mancare l’analisi di Valter Battiston, volto noto del calcio dilettantistico provinciale che quest’anno ha dedicato le proprie energie al malcapitato Vado: “Veder giocare l’Italia è un piacere, contro il Belgio abbiamo dimostrato di saper soffrire e credo che questo sia fondamentale anche in vista dei prossimi decisivi match.”

Sono terminati in questa maniera gli interventi dei volti noti del calcio savonese, personaggi i quali hanno detto la propria in merito alla nazionale di Roberto Mancini, questa sera impegnata contro la Spagna in una sfida da dentro o fuori che sicuramente saprà regalare spettacolo ed emozioni a non finire. Azzurri leggermente favoriti secondo gli intervistati, tuttavia la certezza è una soltanto: sarà il campo a parlare. Appuntamento allora alle ore 21:00, la febbre per la nazionale sta già salendo a dismisura.