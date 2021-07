Euro 2020, l’Italia batte il Belgio e vola in semifinale: la provincia di Savona in tripudio - IVG.it

Savona. La provincia di Savona in tripudio, l’Italia di Roberto Mancini supera lo scoglio Belgio (e lo spauracchio Lukaku) e approda in semifinale. Martedì tutti a Londra per affrontare la Spagna.

La strepitosa vittoria ha “infiammato” anche le strade della provincia, dipingendo di azzurro piazze e vie. A partire da Savona dove in piazza Mameli e sull’Aurelia sono in corso i caroselli: cori, striscioni, megafoni, clacson e ovviamente il tricolore che sventola. Auto e scooter bloccano la piazza, piena di savonesi che cantano e festeggiano.

Così come ad Albenga, che per l’occasione ha installato un maxischermo in piazza Belinguer. Dopo la partita gli ingauni si sono riuniti nella rotonda che da Pontelungo porta verso il centro, anche qui sono iniziati i festeggiamenti, i tifosi non hanno perso l’occasione per ritrovarsi insieme, gioire per l’approdo in semifinale e intonare a gran voce l’Inno di Mameli.

E tra i numerosi festeggiamenti, c’è anche chi decide di essere più temerario. Un bel gruppo di moto blocca la galleria sull’Aurelia tra Savona e Albissola, altri si arrampicano sui lampioni o i camioncini della spazzatura. Insomma, nessuna paura di farsi male, solo tanta euforia a volte un po’ troppo “coraggiosa”.

Quante emozioni e sofferenza per gli Azzurri questa sera. Si decide tutto in appena 20 minuti. Alla mezzora del primo tempo, l’Italia passa in vantaggio grazie alla rete di Nicolò Barella. Raddoppia poi Insigne con uno dei suoi marchi di fabbrica: un destro a giro dalla distanza imprendibile per Courtois. Ma proprio sullo scoccare del primo tempo, il Belgio accorcia il gap grazie ad un rigore generoso concesso dall’arbitro Vincic per un lieve contatto tra Di Lorenzo e Doku in area. Dal dischetto va l’esperto Lukaku, che spiazza Donnarumma.

guarda tutte le foto 26



Euro 2020, Italia in semifinale: festeggiamenti nel savonese

Nella ripresa il risultato non cambia, ma le emozioni non mancano. Il recupero di ben 7 minuti sembra durare ore, ma l’Italia ce la fa e, infortunio di Spinazzola a parte, può essere orgogliosa del suo percorso. Ora non resta che aspettare martedì, per un’altra serata che si prospetta emozionante.