Euro 2020, è il giorno della finalissima Italia-Inghilterra: tutto ciò che c'è da sapere per viverla nel savonese - IVG.it

Savona. Mancano ormai poche ore alla finalissima di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra: questa sera anche la provincia savonese si “fermerà” per seguire il sogno Azzurro, giunto al suo atto conclusivo dopo una cavalcata emozionante.

A differenza di Genova, dove saranno allestiti due maxischermi (in piazza De Ferrari e al Porto Antico), nel savonese l’unico schermo “pubblico” previsto è ad Albenga in piazza Berlinguer: mille posti a sedere oltre ai quali non sarà più possibile l’accesso nell’area di manifestazione. Il Comune ricorda che non vi è possibilità di prenotazione dei posti e che l’accesso all’area sarà possibile a partire dalle ore 19.30 e dotati di mascherina. È fatto assoluto divieto di entrare nell’area di manifestazione con petardi, fumogeni, fuochi d’artificio, bottiglie di vetro e tutto ciò che può essere lesivo dell’incolumità personale e altrui come caschi e oggetti o materiali atti ad offendere.

Nelle altre località della provincia bar, locali, esercizi pubblici si stanno attrezzando con “maxischermi privati” per la propria clientela, tutti a tifare Italia.

Dopo gli episodi relativi ai festeggiamenti dopo la gara vinta ai rigori contro la Spagna sono previste diverse misure per la sicurezza e l’ordine pubblico:

A Savona controlli rafforzati, con un presidio della polizia locale in piazza Mameli e turni straordinari degli agenti in servizio.

A Pietra Ligure il sindaco Luigi De Vincenzi ha deciso per la chiusura del lungomare dalle 22 e 30 per garantire la pubblica incolumità messa a rischio, in caso di festeggiamenti e caroselli con mezzi a motori, dall’interferenza fra la mobilità veicolare con quella pedonale ed evitare, in tal modo, situazioni di possibile pericolo.

Non mancheranno azioni di controllo da parte delle forze dell’ordine nelle zone cittadine considerate più a rischio, compresi i tratti di viabilità e aree sensibili.

Modifiche anche al servizio di trasporto pubblico locale con Tpl Linea che, dopo i danneggiamenti dell’altra sera, è corsa ai ripari programmando variazioni su corse e linee per la serata di domenica.