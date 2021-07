Euro 2020, dopo la sofferenza esplode la gioia: l'Italia vola alla finalissima - IVG.it

Savona. Festa e caroselli a suon di bandiere e dell’ormai immancabile “popopo”: la provincia di Savona è in tripudio per l’Italia di Roberto Mancini che approda alla finalissima di Euro 2020.

Sofferenza per tutta la gara, fino all’ultimo atto dei calci di rigore, dopo la speranza del gol di Federico Chiesa per il provvisorio vantaggio azzurro e la doccia fredda del pari di Morata (entrambe le reti nella ripresa): nella sfida al dischetto, il rigore decisivo di Jorginho ha fatto esplodere i savonesi, molti fuori casa per vedere in compagnia la partita.

A Savona in piazza Mameli e sull’Aurelia sono in corso cori, striscioni, megafoni, clacson e ovviamente il tricolore che sventola. Auto e scooter bloccano la piazza, piena di savonesi che cantano e festeggiano.

I tifosi non hanno davvero resistito, dopo 120 minuti di puro pathos fino alla lotteria degli undici metri: la vittoria e la conquista della finale sono state salutate quasi come ai tempi del Mondiale del 2006.

Euro 2020, Italia in finale ed è grande festa

Un’altra serata di grande emozione per gli Azzurri… E ora l’attesa per la finale: domani sapremo se sarà la temuta Inghilterra oppure la sorpresa Danimarca.