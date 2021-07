Euro 2020, ci siamo: la finalissima sarà Italia-Inghilterra - IVG.it

Sarà Italia-Inghilterra a decidere le sorti di questo Euro 2020. L’ultimo scoglio da superare, l’ultimo gradino da salire per gli Azzurri sarà la sfida contro i “Three Lions”, in casa loro, a Wembley.

Anche l’ultimo tassello è andato al suo posto. La vittoria contro la Danimarca, probabilmente la più bella favola di questo Europeo, dopo la tragedia sfiorata legata al capitano Christian Eriksen (invitato domenica, insieme ai medici che gli hanno salvato la vita, ad assistere al match), ha sancito il passaggio degli inglesi in finale.

Nella semifinale, giocata questa sera (7 luglio), al gioiello su punizione del centrocampista della Sampdoria Mikkel Damsgaard, al minuto 30′, che ha portato in vantaggio la Danimarca, è seguito il pareggio inglese, su autorete del capitano danese Simon Kjaer, al minuto 39′.

Ai tempi supplementari, è stato il capitano inglese Harry Kane a siglare la rete decisiva, al minuto 104′, che ha inchiodato il risultato sul definitivo 2-1.

Domenica, ore 21, a Wembley, vada come vada, si scriverà una nuova pagina della storia del calcio. E il conto alla rovescia è già partito anche nel savonese, dove non sono certo mancati i festeggiamenti dopo la vittoria in semifinale, contro la Spagna di Alvaro Morata, grazie anche ad un super Federico Chiesa, e quella ai quarti di finale, contro il Belgio di Romelu Lukaku.

Nonostante i 4 trionfi ai Campionati Mondiali (Italia 1934, Francia 1938, Spagna 1982 e Germania 2006), la nostra Nazionale ha vinto un solo Campionato Europeo nella sua storia, nell’ormai lontano 1968.

Anche per questo, a casa propria o di parenti e amici, davanti al televisore o sullo smartphone, in viaggio con la radio accesa o in piazza davanti ad un maxi-schermo, la voglia di festeggiare sarà ancora tanta in tutto lo Stivale. Agli Azzurri il compito di trasformare speranze e sogni di tutti in concreta realtà, accompagnata da nuove urla ed esplosioni di gioia.

IL CAMMINO DELLE DUE FINALISTE AD EURO 2020

La Nazionale Italiana, guidata da Roberto Mancini, ha dominato e vinto il girone A (9 punti), classificandosi al primo posto con 3 vittorie ottenute contro Galles, Svizzera e Turchia. Quindi, la vittoria per 2-1 con l’Austria (ottavi di finale), quella per 1-2 con il Belgio (quarti di finale) e il successo ai rigori contro la Spagna (semifinale).

La Nazionale Inglese, guidata da Gareth Southgate, invece, ha vinto il girone D (7 punti), piazzandosi davanti a Croazia, Repubblica Ceca e Scozia. Ha poi superato la Germania per 2-0 (ottavi di finale), l’Ucraina con un sonoro 0-4 (quarti di finale) e la Danimarca per 2-1 (semifinale).