Esultanze per l'Italia, i savonesi esagerano: danni al monumento di piazza Mameli, divelta una sbarra a Loano - IVG.it

Savona/Loano. Qualcuno aveva puntato subito il dito, ieri sera, durante le immagini in diretta su IVG: “Festeggiate pure, ma lasciate stare il monumento ai Caduti”. Quelle immagini, dei tifosi accalcati intorno e sopra la campana di Piazza Mameli a Savona, hanno fatto discutere da subito. E a ragion veduta: il monumento, infatti, ha pagato un pesante “dazio” ai festeggiamenti di ieri sera per la vittoria dell’Italia contro la Spagna a Euro 2020.

A pubblicare le immagini, questa mattina, è stato il gruppo Facebook “Savona Good News”. Mostrano il monumento transennato, con diversi danni sia alla vegetazione che agli oggetti che circondano il monumento vero e proprio.

Inevitabile, d’altro canto, vista la folla che si è riversata ieri in piazza: migliaia di persone, soprattutto ragazzi, hanno stazionato a lungo in centro dando vita a una festa rumorosa e colorata. Ma, evidentemente, non senza conseguenze.

A Loano, invece, un’auto impegnata nei consueti “caroselli” è rimasta bloccata in un passaggio a livello e per uscirne ha divelto una delle sbarre. Un incidente che ha provocato rallentamenti alla circolazione ferroviaria (fortunatamente ridotta di notte) per permettere la sistemazione del passaggio a livello.