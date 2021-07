Estate 2021, Federalberghi a Schiappapietra: "Fossimo stati più coesi ora avremmo più ombrelloni per i nostri clienti" - IVG.it

Gentile Presidente Schiappapietra,

In merito alle sue recenti dichiarazioni che mostrano profondo apprezzamento per le disposizioni nazionali sul distanziamento degli ombrelloni nelle spiagge, che confermano certa sua attitudine nei confronti di questo argomento, vorrei ringraziarla per l’aiuto che in questi mesi mi ha dato per poter ottenere dal Governo la riduzione del 10-20% del distanziamento.

Sicuramente, se fossimo stati tutti più coesi, avremmo ottenuto quegli ombrelloni in più che in questo momento di grande affollamento e carenza di posti sarebbero stati manna per tutto il settore turistico e alberghiero, nonché un guadagno ulteriore anche per i suoi associati. Vedendo gli assembramenti per strada e presso bar e ristoranti, mi viene difficile comprendere le ragioni di questo vostro lassismo.

Un sentito ringraziamento,

Americo Pilati (Presidente onorario Federalberghi-Liguria)