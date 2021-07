Esordienti B, ad Albenga l'Amatori Nuoto fa il pieno di medaglie - IVG.it

Soddisfazione. È questo il sentimento tangibile in casa Amatori Nuoto Savona, società in grande crescita che ancora una volta ha dimostrato i propri progressi riuscendo a collezionare dei risultati davvero degni di nota. Questo è successo in occasione delle gare per Esordienti B disputatesi sabato 26 giugno ad Albenga.

La squadra sopraccitata è guidata dall’allenatore Marco Gaggero, il quale negli ultimi due anni è riuscito a farla crescere notevolmente permettendo ad ogni bambino di migliorare i propri tempi individuali. Di seguito ecco i risultati di sabato;

100 Farfalla:

Forella Matteo 1° classificato

Avanzini Arianna 3 classificata

200 Dorso:

Forella Matteo 1° classificato

Rinaldi Isabel 2 classificata

50 Farfalla:

Mascia Sveva 3 classificata

200 Misti:

Rinaldi Isabel 1 classificata

Avanzini Arianna 2 classificata

Di Donato Francesco 1° classificato