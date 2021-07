Edilizia, in Liguria mille nuovi posti di lavoro: "Sblocco grandi opere per tornare ai livelli 2008" - IVG.it

Liguria. Nel 2021 l’edilizia ligure segna un +20% di addetti e massa salari. A rivelarlo sono i dati comunicati oggi dalla Fillea Cgil.

“E’ l’unico settore che non si è fermato neppure durante il lockdown e il primo a dare segnali di una ripartenza vera – spiega Federico Pezzoli, segretario generale Fillea Cgil Genova e Liguria – Tra le grandi opere e l’ecobonus del 110% stimiamo altri mille posti di lavoro in tutto il territorio, numeri da boom economico. Ci sono potenzialità enormi considerando che ogni lavoratore edile vale altre quattro assunzioni nell’indotto”.

In Liguria gli addetti dell’edilizia sono 15mila, 10mila su Genova. I sindacati unitariamente hanno richiesto il rinnovo del contratto provinciale, scaduto e non ancora rinnovato che ha portato allo stato di agitazione.

“Abbiamo bisogno di attirare i giovani – conclude Pezzoli – Serviranno operai e tecnici qualificati per le sfide dei prossimi anni e con il nuovo contratto provinciale chiediamo anche di reintrodurre il bonus che era stato eliminato durante gli anni della crisi”.

“La massa salari è in aumento in tutte e quattro le casse edili ma non basta. Oggi abbiamo una unica ed irreperibile occasione che è quella del Recovery Plan ed altri strumenti finanziari europei e nazionali da programmare e orientare su investimenti materiali ed immateriali, investendo su infrastrutture, edilizia sostenibile, rigenerazione urbana passando dai fondi del PNRR -spiega in una nota Andrea Tafaria, segretario generale della Filca Cisl Liguria -. Solo così potremo tornare all’edilizia che ci siamo lasciati alle spalle e cioè quella del 2008 anno in cui è entrata la crisi economica decimando imprese e lasciando a casa oltre 10.000 lavoratori”.