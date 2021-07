Eccellenza 21/22, la Cairese conferma Pastorino e presenta il nuovo arrivo Grandoni - IVG.it

Mercato attivo. Continua la campagna di rafforzamento in casa Cairese. La società del presidente Mario Bertone sta continuando, come preannunciato nell’intervista rilasciata ai nostri microfoni dal direttore generale Franz Laoretti, a ragionare in vista della prossima stagione, questo con la volontà di confermare gran parte della rosa già avuta a disposizione durante quest’anno. È così che i gialloblù nel giro di due giorni non soltanto hanno confermato due perni del centrocampo come Piana e Facello, ma hanno anche raggiunto l’accordo per la permanenza dell’attaccante Leonardo “El Pitu” Pastorino, punto di riferimento offensivo insieme a Diego Alessi (numero 9 il quale ha tuttavia scelto di appendere gli scarpini al chiodo diventando direttore tecnico) e Francesco Saviozzi (riconfermato ufficialmente il primo luglio insieme al portiere Alberto Moraglio).

Tra i volti nuovi invece è doveroso segnalare l’arrivo di Mattia Grandoni alla corte dello staff che guiderà la squadra gialloblù. Classe ’99, Grandoni è un centrocampista sicuramente giovane ma con già un ottimo bagaglio di esperienza, quest’ultimo utile per poter alzare ulteriormente il tasso tecnico della rosa.

Massese, Viareggio e Colligiana in Toscana, Savona, Albenga e ultima stagione all’Imperia qui in Liguria, questa la carriera fulminante dell’ultimo giocatore in ordine di tempo che non è riuscito a rifiutare la corte della Cairese. Un acquisto quello di Grandoni che, dopo l’arrivo di Piacentini, sembra confermare la volontà da parte della squadra del presidente Mario Bertone di voler già lanciare un chiaro segnale al campionato: per la lotta promozione i gialloblù vogliono esserci, ma questa volta con i favori dei pronostici.