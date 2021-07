Dopo 17 anni chiude l'agenzia Lusiva Viaggi ad Albisola. I clienti: "Un grazie enorme per la felicità che ci avete regalato" - IVG.it

Albisola Superiore. Tutto è iniziato nel 2004, 17 le candeline spente, ma poi è arrivata la pandemia che ha radicalmente modificato le vite di ogni singola persona, le abitudini e anche il modo di viaggiare. “Purtroppo ad ora le condizioni non sono ancora ottimali e ci troviamo a dover prendere una decisione difficile, ossia quella di cessare la nostra attività di agenzia viaggi“.

E’ questo quanto si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook dell‘agenzia Lusiva Viaggi, un’istituzione ad Albisola che si è insediata prima in via Santa Caterina, poi in corso Ferrari. “Vi ringraziamo per questi 17 anni trascorsi insieme. Sono stati anni intensi durante i quali speriamo di avervi trasmesso la nostra passione per il viaggio” si legge nel post che riassume il pensiero delle tre titolari che amano definirsi “sorelle mancate”. Tanto è il dispiacere per la chiusura di questa attività che, a causa della crisi da Covid, è costretta a salutare i suoi clienti definitivamente a fine anno.

“Ciò che ci dispiace di più è il fatto che questa chiusura sia stata dettata da cause esterne a noi” esprimono Silvia, Luisa e Valentina che entro il 1° agosto abbasseranno insieme la serranda del locale che ha raccolto tante storie ed emozioni, i primi passi per organizzare viaggi tra amici, di nozze, fiere e altre occasioni per scoprire il mondo. Tuttavia, dal 1° agosto e fino a fine anno, le tre titolari saranno reperibili per le partenze ancora in essere tramite cellulare e servizi online.

“Siamo passati dal ricevere le vostre cartoline da paesi esotici alle foto inviate via Whatsapp, abbiamo ricevuto vostri regali da tutto il mondo, che porteremo sempre con noi insieme al vostro ricordo – esprime con gli occhi lucidi Silvia -, siamo state testimoni di un grande cambiamento di esperienze di viaggio” aggiunge.

Ma ciò che emoziona di più è il fatto che nei visi di Silvia, Luisa e Valentina non si sia spento il sorriso, che ora è di gratitudine e soddisfazione per i tanti messaggi ricevuti dalla clientela per i viaggi e le esperienze vissute. “È con grande dolore che ho appreso questa notizia – commenta Evelina su Facebook -. Mi dispiace tantissimo di non avere più un punto di riferimento per i miei brevi viaggi. Voi per me eravate le amiche a cui potevo chiedere qualsiasi cosa. Mi mancherete. Un grande abbraccio e buona fortuna”.

“Vi ringraziamo tantissimo per la vostra gentilezza, disponibilità e professionalità per tutti i nostri viaggi che dal 2011 abbiamo organizzato con e grazie a voi, compreso il viaggio di nozze” prosegue Denise. “Un grazie enorme per tutto ciò che avete fatto e la felicità che ci avete regalato” continua Sabrina. “I miei figli hanno cominciato a vedere il mondo con noi, e poi hanno continuato da soli, ma sempre con Lusiva!” si legge ancora. Ma questi sono solo alcune delle decine di messaggi di vicinanza che sono arrivati in queste ore dai clienti.