Donna ferita dopo una caduta, trasportata con l'elicottero in ospedale: è grave - IVG.it

Massimino. Una caduta dalle scale in casa, avvenuta poco dopo le 13.00 di oggi: la dinamica è in fase di accertamento. E’ successo a Massimino, in via Nazionale: una donna è rimasta gravemente ferita.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Verde di Murialdo e l’automedica del 118: i sanitari, dopo le prime cure, hanno richiesto l’intervento immediato dell’elisoccorso in quanto la signora è rimasta incosciente.

La donna è stata trasportata con l’elicottero Grifo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso.

Stando a quanto riferito le sue condizioni sono giudicate gravi.

Resta da appurare la causa esatta della rovinosa caduta, forse dettata da un malore o da un infortunio domestico di carattere accidentale: gli accertamenti sono ancora in corso.