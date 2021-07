Disegno di legge per l'artigianato, audizione in Senato per Nicoletta Negro e le associazioni ceramiste albissolesi - IVG.it

Albissola Marina. Sono partiti gli incontri con la Rete Made in Albisola e l’Associazione Ceramisti delle Albisole per trovare sul territorio persone attente e capaci in grado di fornire un apporto concreto e produttivo alla stesura del disegno di legge per l’artigianato di iniziativa dei senatori Collina, Brinziarelli, Modena, Lanzi, Grimani, Laniece, Causin, Ruotolo, Tiraboschi e Giacobbe.

L’iniziativa, su invito dell’onorevole Ripamonti (relatore del disegno di Legge “Misure per la tutela e lo sviluppo dell’artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale”), è portata avanti da Nicoletta Negro, vicesindaco e assessore alla Cultura di Albissola, nonché membro del Consiglio Nazionale Ceramico del ministero dello sviluppo economico

“Una grande opportunità ed un grande onore per il nostro territorio poter dare un contributo alla stesura definitiva del Disegno di legge – commenta Negro – il comparto ceramico sta attraversando un momento delicato in tutta Italia, un fitto tessuto di piccole e medie imprese sta tenendo duro e ha continuato a lavorare, lottando ogni giorno con una forte crisi economica e con una complessa macchina burocratica che fatica a semplificarsi. Non sentirsi soli è già un bellissimo segnale”.

“Ringrazio per questo il senatore Paolo Ripamonti, che ci ha aperto, seppur virtualmente per normativa Covid, le porte delle aule in Senato e ci ha permesso di esprimere la nostra opinione rispetto ai contenuti della legge”, afferma.

“L’aver ascoltato in audizione in Senato proprio il territorio della Liguria è un dato importante, segno del lavoro e della costanza che il nostro territorio non ha mai perso”, conclude Negro.