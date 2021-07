Dal piano assunzioni agli ospedali di comunità: in programma il convegno di Fp Cisl Liguria - IVG.it

Genova. Appuntamento venerdì 16 luglio a partire dalle ore 9 presso la sala del centro biotecnologie avanzate del policlinico San Martino di Genova per il convegno organizzato dalla Fp Cisl Liguria intitolato “La sanità in Liguria durante e dopo il Covid”.

Si parlerà di presente e futuro della sanità regionale dopo gli effetti della pandemia, dell’utilizzo dei fondi europei e delle ricadute sulla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale, ospedali di comunità e case della salute, del sovraffollamento dei pronto soccorso, dell’urgenza di un nuovo piano di assunzioni di personale sanitario e amministrativo, dei concorsi per operatori sociosanitari e infermieri.

Ai lavori, introdotti dal segretario generale Funzione Pubblica della Cisl Liguria Gabriele Bertocchi, prenderanno Maurizio Petriccioli, segretario generale Cisl Fp nazionale, Francesco Quaglia, direttore Dipartimento Salute Regione Liguria, Salvatore Giuffrida, direttore generale policlinico San Martino, Luigi Bottaro, Paolo Petralia e Marco Prioli, direttori generali Asl 3, Asl 4 e Asl 2.

Come emerge dalla nota di Fp Cisl, nel corso della mattinata verranno premiati i componenti della segreteria aziendale Fp Cisl del San Martino per il lavoro svolto, che ha portato a ben 1.700 tesserati a fronte di un numero complessivo di circa 2.500 lavoratori sindacalizzati, dato che consente alla Cisl Fp di essere il primo sindacato nel comparto sanità in Liguria.